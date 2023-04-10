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Российский посол Нечаев предположил, что власти Германии заинтересованы в сокрытии неудобных фактов о подрывах «Северных потоков»

Российский посол Нечаев предположил, что власти Германии заинтересованы в сокрытии неудобных фактов о подрывах «Северных потоков»

Власти Германии заинтересованы в сокрытии неудобных фактов о произошедших некоторое время назад подрывах газопроводов «Северный поток».

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