Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет

На конференции 29 ноября члены партии утвердили новый состав руководящих органов Раз в год на 10% – такую ротацию Регионального политического совета традиционно проводит алтайское отделение партии "Единая Россия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии