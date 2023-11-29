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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет

Трофимов уходит, Евстигнеев приходит. Алтайская "Единая Россия" обновила политсовет

На конференции 29 ноября члены партии утвердили новый состав руководящих органов Раз в год на 10% – такую ротацию Регионального политического совета традиционно проводит алтайское отделение партии "Единая Россия".

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