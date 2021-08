Только 32% граждан Киргизии доверяют президенту Садыру Жапарову. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI), сообщает сегодня, 26 августа, ИА 24.