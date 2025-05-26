Школьники рассказали про самый страшный экзамен

Ученики считают, что это русский язык Большинство школьников в РФ (27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11 класса) уверены, что в ЕГЭ и ОГЭ самый сложный экзамен — по русскому языку, пишет 26 мая Газета.
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