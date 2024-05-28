Книгу Григория Остера «Вредные советы» изымают с магазинных полок в Красноярске

Детская книга Григория Остера под названием «Вредные советы» была остановлена в продаже в Красноярском крае из-за сомнительных иллюстраций, изображающих виселицы, ножи, оружие и самолеты, направляющиеся «на Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии