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Книгу Григория Остера «Вредные советы» изымают с магазинных полок в Красноярске

Книгу Григория Остера «Вредные советы» изымают с магазинных полок в Красноярске

Детская книга Григория Остера под названием «Вредные советы» была остановлена в продаже в Красноярском крае из-за сомнительных иллюстраций, изображающих виселицы, ножи, оружие и самолеты, направляющиеся «на Запад».

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Комментарии
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V K
Замечательная книга, замечательные иллюстрации... А прокуратура, насколько мне известно, заявила, что никаких претензий к книге Григория Остера не имеет. Вопрос: зачем писать чушь?
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