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«Германия встала на путь возрождения имперских амбиций». Минобороны Белоруссии объявило милитаризацию Восточной Европы угрозой Союзному государству

«Германия встала на путь возрождения имперских амбиций». Минобороны Белоруссии объявило милитаризацию Восточной Европы угрозой Союзному государству

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высоком уровне милитаризации стран Восточной Европы, отметив, что она представляет потенциальную внешнюю опасность как для Белоруссии, так и для Союзного государства, чреватую военным конфликтом.

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