«Германия встала на путь возрождения имперских амбиций». Минобороны Белоруссии объявило милитаризацию Восточной Европы угрозой Союзному государству

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высоком уровне милитаризации стран Восточной Европы, отметив, что она представляет потенциальную внешнюю опасность как для Белоруссии, так и для Союзного государства, чреватую военным конфликтом.
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