Герой России Поддубный заявил о подготовке новых программ поддержки ветеранов СВО

Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия», военный корреспондент Евгений Поддубный обсудил с военнослужащими и их семьями меры поддержки участников специальной военной операции во время рабочей поездки в Ставрополь.
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