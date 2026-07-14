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Пятый канал

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Герой России Поддубный заявил о подготовке новых программ поддержки ветеранов СВО

Герой России Поддубный заявил о подготовке новых программ поддержки ветеранов СВО

Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия», военный корреспондент Евгений Поддубный обсудил с военнослужащими и их семьями меры поддержки участников специальной военной операции во время рабочей поездки в Ставрополь.

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