В американские президентские выборы вернулась интрига: сегодня вновь неизвестно, кто станет следующим главой Белого дома — экс-президент США Дональд Трамп или действующий вице-президент Камала Харрис.
Улыбаемся и машем!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
Ответить
19 час.
Свежие комментарии