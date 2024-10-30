“Цель приезда в Россию?”: на этот вопрос не смогли ответить 60 иностранных работников с патентами на Волгоградских овощных базах

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Комментарии
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tsan tsan
Куда исчез пункт о запрете на въезд семей трудовых мигрантов ?
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1 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Ещё один доказательство Хуснуллину и другим лоббистам привоза мастурбеков в Россию, что они везут в страну разное говно! Ни один нормальный человек в России не против трудовых мигрантов. Только главное слово тут «трудовой», т.е. человек, который будет трудиться по определенной специальности, на определённом месте и соблюдать законы РФ. А таких людей от общего числа завезённых, хорошо если процентов десять. И эта статья этому доказательство!
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1 час.
TB
Tatyana Boyko
Сколько уже бед натворили эти мигранты и извините, не с депутатами или их семьями, а с простым народом! Сколько душ искалеченных по их вине и убитых, не будем скрывать и этого! Уже здесь, в России. Кому могут предъявить свое горе люди?! Мало того, что много пострадавших русских семей в среднеазиатских республиках и никто не берется расследовать, а ведь это самый настоящий геноцид русских! Почему спрашивается все замалчивается? Кто поднимет эти вопросы? Ведь столько партий и никому до этого нет дела!
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47 мин.

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