Беженец Корякин: полиция Украины закрывала глаза на мародерство в Часов Яре

Беженец из Часового Яра Иван Корякин рассказал о бездействии полиции киевского режима в своем городе, где правоохранительные органы игнорировали случаи мародерства и отказывались предоставлять помощь жителям.
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