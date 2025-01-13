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Беженец Корякин: полиция Украины закрывала глаза на мародерство в Часов Яре

Беженец Корякин: полиция Украины закрывала глаза на мародерство в Часов Яре

Беженец из Часового Яра Иван Корякин рассказал о бездействии полиции киевского режима в своем городе, где правоохранительные органы игнорировали случаи мародерства и отказывались предоставлять помощь жителям.

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