🇷🇺🇺🇦 Курское направление: удары по приграничью Сумской области - обстановка к исходу 30 октября 2024 года На Курском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения на нескольких участках фронта.
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🇷🇺🇺🇦 Курское направление: удары по приграничью Сумской области - обстановка к исходу 30 октября 2024 года На Курском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения на нескольких участках фронта.
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