Проект обращения к Бундестагу рассмотрят 12 марта

Депутаты Госдумы считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям — членам Бундестага в связи с обнародованием информации об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования украинскими вооруженными формированиями для ударов по российским критически важным объектам гражданской инфраструктуры, включая Крымский.
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