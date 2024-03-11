Проект обращения к Бундестагу рассмотрят 12 марта

Депутаты Госдумы считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям — членам Бундестага в связи с обнародованием информации об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования украинскими вооруженными формированиями для ударов по российским критически важным объектам гражданской инфраструктуры, включая Крымский.