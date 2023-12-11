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Царьград

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В Сети опубликовано свежее фото президента Армении, бьющее по его репутации: "Два клоуна"

В Сети опубликовано свежее фото президента Армении, бьющее по его репутации: "Два клоуна"

Ваагна Хачатуряна на инаугурации президента Аргентины заметили рядом с Владимиром Зеленским10 декабря состоялась церемония инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, сторонника укрепления отношений с США и другими странами Запада.

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