Дрынчит, дымит но едет бодро: Saab 96 с двухтактным мотором

Saab – довольно известная у нас автомобильная марка из Швеции, хоть машины и были специфическими. Как говорят – на любителя, тем не менее известные мне люди, у которых когда-то был Сааб, в основном легендарный 9000, на него никогда не жаловались.
Saab – довольно известная у нас автомобильная марка из Швеции, хоть машины и были специфическими. Как говорят – на любителя, тем не менее известные мне люди, у которых когда-то был Сааб, в основном легендарный 9000, на него никогда не жаловались.
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