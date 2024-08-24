Спикер заксо Бабушкина поздравила земляков и открыла исторический мемориал

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина 24 августа поздравила жителей и приняла участие в праздновании Дня рождения Зареченского сельского поселения, которое входит в ее Богдановичский избирательный округ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии