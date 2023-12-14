«Мне грустно. Если будете искать счастья, я здесь», — Тэхен оставил трогающее за душу письмо перед армией

Тэхен (Taehyung) из BTS попрощался с поклонниками и отправился в армию. Чаще всего публика очень ценит его сентиментальность и умнее чувствовать каждый прожитый момент, но в случае с уходом в армию общественность в шутку заявила, что лучше бы парню ненадолго отключить чувства, чтобы тот не писал такие трогательные письма фанатам.
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