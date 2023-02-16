Аргументы недели

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на четверг, 16 февраля, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

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