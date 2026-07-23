Диденко: эффективность законотворческой деятельности Комитета по МСУ в VIII созыве ГД составила 90 %

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению в восьмом созыве ГД показал системный подход в части совершенствования муниципального законодательства, внесения изменений в систему местного самоуправления и перераспределения полномочий.
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