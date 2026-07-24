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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что больше не читает новости в СМИ

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что больше не читает новости в СМИ

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" заявил, что после назначения на должность перестал читать все, что пишут о его команде.

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