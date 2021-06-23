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Следователи проверят обстоятельства гибели двух кузбассовцев на водоёмах

Следователи проверят обстоятельства гибели двух кузбассовцев на водоёмах

Проверку сегодня проводят и следователи. За прошедшие сутки в Кузбассе утонули два человека. В селе Терентьевское местный житель упал в воду с пирса.

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