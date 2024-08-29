В ответ на замедление российские провайдеры начали ускорять работу YouTube

Замедление видеохостинга YouTube многое изменило в России и мире. Кто-то понял, что нельзя бесконечно игнорировать законы великой державы, но обычные пользователи, успевшие основательно привыкнуть к широким возможностям видеосервиса, аналогов которого нет ни за границей, ни в нашей стране, испытали только неудобства.
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