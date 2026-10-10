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9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu

9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu

А на втором месте рейтинга этой же категории — OnePlus Ace 6T OnePlus заняла две первые строчки сентябрьского рейтинга AnTuTu по соотношению цены и производительности среди смартфонов стоимостью от 1500 до 2500 юаней (примерно 225–375 долларов).

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