9000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu

А на втором месте рейтинга этой же категории — OnePlus Ace 6T OnePlus заняла две первые строчки сентябрьского рейтинга AnTuTu по соотношению цены и производительности среди смартфонов стоимостью от 1500 до 2500 юаней (примерно 225–375 долларов).