Нетаньяху провел с Трампом «одну из лучших бесед»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом во вторник «одной из лучших бесед», которые когда-либо проводились между двумя лидерами, отметив тесную координацию по Ирану и другим вопросам безопасности.