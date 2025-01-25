В честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады прошел ежегодный автопробег

В нем приняли участие более 50 человек Глава администрации Курортного района Александр Забайкин принял участие в традиционном автопробеге, посвященном 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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