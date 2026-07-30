Рузский регоператор установил 132 новых бака для мусора в Подмосковье за неделю

Рузский региональный оператор продолжает модернизацию контейнеров. За минувшую неделю специалисты компании заменили 132 емкости для твердых коммунальных и раздельных отходов, а также установили еще 32 новые.
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