НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)

Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)

По информации Жерара Ромеро, полузащитник «Жироны» является приоритетной трансферной целью «блауграны» на зимнее трансферное окно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх