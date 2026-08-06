В Салехарде снесут построят три новых квартала на месте 38 аварийных домов

В Салехарде на месте 38 аварийных домов построят многоквартирные дома. На месте ветхих построек планируют возвести не менее 31,5 тысячи квадратных метров жилья, сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский в «Максе».
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