Поставки пассажирского самолета МС-21 могут начаться в 2025 году

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты, опрошенные Business FM, считают озвученные сроки реалистичными только в том случае, если все летные испытания и сертификационные полеты пройдут без сбоевПервые поставки российского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться уже в 2025 году.
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