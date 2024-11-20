Поставки пассажирского самолета МС-21 могут начаться в 2025 году

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты, опрошенные Business FM, считают озвученные сроки реалистичными только в том случае, если все летные испытания и сертификационные полеты пройдут без сбоевПервые поставки российского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться уже в 2025 году.