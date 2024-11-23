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Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

ФОТО: Коллаж Царьграда Речь Владимира Путина, в которой он рассказал про новейшую гиперзвуковую ракету ВС России, которая ранее ударила по Днепропетровску, разошлась на цитаты, притом не только в русском сегменте, но и на Украине, и на Западе.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Конечно тебя послушает 😀😀😀😀
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8 час.
Nazim Ярмагомедов
Послушай меня Микола и поверь мне: Путин ударит! Что мне нравится в Путине,он выдержан,спокоен,уверен в своей правоте. Он настоящий КГБешник. Не торопится и отвечает по своему,а не так как ожидают наши враги. Следующий удар будет по польше или по румынии! А 5 статья НАТО не сработает,потому,что все его члены будут оттуда убегать,как крысы с тонущего корабля из за опасений, что им тоже прилетит!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Если уж бить по &quot;центрам принятия решений&quot;, то сразу на территории США. Это они смотрят как идёт эскалация напряженности в Европе, вот уже до баллистических ракет средней дальности дело дошло... Хорошо хоть без ядерных зарядов. Так нужно испытать (заодно и потренироваться) пуском стратегических ракет, пусть тоже с &quot;чугунными болванками&quot; по военным объектам на украинском &quot;полигоне&quot; из районов Дальнего Востока. Тогда США поймут - до них тоже достанет. Особо ретивые талдычили - ну почему наши не бьют по тоннелю, мостам, плотинам... Это и есть &quot;ступени эскалации&quot; в военном конфликте. Ударим в нужное время.
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1 час.

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