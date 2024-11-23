Удар по базе США в Польше - главное, что сказал Путин: Между строк прочитал Пинчук

Послушай меня Микола и поверь мне: Путин ударит! Что мне нравится в Путине,он выдержан,спокоен,уверен в своей правоте. Он настоящий КГБешник. Не торопится и отвечает по своему,а не так как ожидают наши враги. Следующий удар будет по польше или по румынии! А 5 статья НАТО не сработает,потому,что все его члены будут оттуда убегать,как крысы с тонущего корабля из за опасений, что им тоже прилетит!

Игорь Кузнецов

Если уж бить по "центрам принятия решений", то сразу на территории США. Это они смотрят как идёт эскалация напряженности в Европе, вот уже до баллистических ракет средней дальности дело дошло... Хорошо хоть без ядерных зарядов. Так нужно испытать (заодно и потренироваться) пуском стратегических ракет, пусть тоже с "чугунными болванками" по военным объектам на украинском "полигоне" из районов Дальнего Востока. Тогда США поймут - до них тоже достанет. Особо ретивые талдычили - ну почему наши не бьют по тоннелю, мостам, плотинам... Это и есть "ступени эскалации" в военном конфликте. Ударим в нужное время.