Врач загадочно умер в поликлинике на Затулинке Новосибирска

Трагедия произошла в Городской клинической поликлинике №22. Как сообщает Гострудинспекция Новосибирской области, врач-статистик потерял сознание, находясь на рабочем месте, прибывшие врачи поликлиники провели реанимационные мероприятия, но спасти сотрудника не удалось.
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