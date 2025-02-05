Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

102 подписчика

Врач загадочно умер в поликлинике на Затулинке Новосибирска

Врач загадочно умер в поликлинике на Затулинке Новосибирска

Трагедия произошла в Городской клинической поликлинике №22. Как сообщает Гострудинспекция Новосибирской области, врач-статистик потерял сознание, находясь на рабочем месте, прибывшие врачи поликлиники провели реанимационные мероприятия, но спасти сотрудника не удалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх