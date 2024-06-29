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Царьград

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МЧС России обезвредило четыре боеприпаса ВСУ на пляже в Севастополе

МЧС России обезвредило четыре боеприпаса ВСУ на пляже в Севастополе

Водолазы и минёры МЧС продолжают работы на пляже "Учкуевка" после атаки украинцев.Водолазы МЧС России в Севастополе обезвредили четыре боеприпаса в акватории пляжа "Учкуевка" после обстрела со стороны ВСУ.

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