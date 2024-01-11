Разгромные превью Suicide Squad, имя спин-оффа Control, когда ждать новостей по Silent Hill 2…

СМИ ругают Suicide Squad: Kill the Justice League, первые впечатления от Pacific Drive, глава студии Bloober Team намекнул про новости о Silent Hill 2 Remake, класс трикстер в Dragon’s Dogma II, актеры не знали про сделку SAG-AFTRA об ИИ-озвучке, Steam изменил правила по ИИ-контенту, нашли имя спин-оффа Control, когда выживач Palworld появится в раннем доступе, разработчики обещали починить .