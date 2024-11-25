Еженедельные планёрки в правительстве Тамбовской области будут проходить в онлайн формате

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов принял решение проводить еженедельные совещания с руководителями исполнительных органов власти и муниципалитетов в онлайн формате с трансляцией на сайте правительства региона и в официальной группе правительства в социальной сети "ВКонтакте".
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