Фонтанка

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Несколько машин погибло при ночном пожаре под Петербургом

Несколько машин погибло при ночном пожаре под Петербургом

Ночью на платной парковке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти вспыхнул пожар. Некоторые машины огонь полностью уничтожил — о последствиях рассказал читатель «Фонтанки» Денис, а подробности 10 марта приводит областной портал 47news.

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