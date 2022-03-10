Несколько машин погибло при ночном пожаре под Петербургом

Ночью на платной парковке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти вспыхнул пожар. Некоторые машины огонь полностью уничтожил — о последствиях рассказал читатель «Фонтанки» Денис, а подробности 10 марта приводит областной портал 47news.
Ночью на платной парковке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти вспыхнул пожар. Некоторые машины огонь полностью уничтожил — о последствиях рассказал читатель «Фонтанки» Денис, а подробности 10 марта приводит областной портал 47news.
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