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Вечерний Новосибирск

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Первый миллион квадратных метров жилья введен в НСО с начала 2026 года

Первый миллион квадратных метров жилья введен в НСО с начала 2026 года

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что экономические изменения, безусловно, внесли свои корректировки в динамику развития строительного рынка, но стройкомплекс Новосибирской области продолжает показывать уверенные результаты.

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