Первый миллион квадратных метров жилья введен в НСО с начала 2026 года

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что экономические изменения, безусловно, внесли свои корректировки в динамику развития строительного рынка, но стройкомплекс Новосибирской области продолжает показывать уверенные результаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии