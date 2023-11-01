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Ликвидация аварии, оперативность, помощь: сотрудники "Крым Спас" провели спецучения

Ликвидация аварии, оперативность, помощь: сотрудники "Крым Спас" провели спецучения

 Успешное решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС в значительной степени зависит от уровня подготовки руководящего состава, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

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