Ликвидация аварии, оперативность, помощь: сотрудники "Крым Спас" провели спецучения

Успешное решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС в значительной степени зависит от уровня подготовки руководящего состава, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
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