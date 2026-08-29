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Ореховый Спас 29 августа. Приметы и традиции, что нельзя и можно делать

Ореховый Спас 29 августа. Приметы и традиции, что нельзя и можно делать

29 августа православные верующие отмечают один из самых известных августовских праздников — Спас Нерукотворный, который в народе получил сразу несколько названий: Третий Спас, Ореховый Спас, Хлебный Спас, Спас на полотне.

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