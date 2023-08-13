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«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Их позиции сблизились

«ПСЖ» хочет продлить Мбаппе до 2025-го с гарантией перехода в «Реал» летом 2024-го. Их позиции сблизились

Как пишет RMC Sport, в последние часы позиции сторон сблизились. «ПСЖ» пытается сделать все, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

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