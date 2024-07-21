7 проблем с организмом, о которых могут сообщать беспричинные синяки на теле

Как быть, если синяки на коже появляются без причины, какова природа этого явления и стоит ли волноваться? Мы собрали мнения врачей о том, что именно может происходить в организме, если на коже часто появляются синяки.
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