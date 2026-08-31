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Царьград

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Поезд остановился на "Чернышевской", движение на линии приостановили

Поезд остановился на "Чернышевской", движение на линии приостановили

Неисправность поезда на "Чернышевской" остановила движение на красной линии метро от "Площади Ленина" до "Площади Восстания".

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