З мая состоится личный прием граждан по вопросам судебно-экспертной деятельности.

3 мая с 11.00 до 13.00 в г. Бобруйске (ул. Пушкина, д. 110, каб. 120) выездной личный прием граждан проведут заместитель Председателя Государственного комитета судебных экспертиз полковник юстиции АЛЕШКЕВИЧ Алексей Степанович и начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области полковник юстиции ФЕДОРИНЧИК Ярос .