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Благотворительный фонд «Дети наши» запустил акцию «Дети должны расти в семье!». Это программа, которая помогает семьям в кризисе

Благотворительный фонд «Дети наши» объявил о начале акции «Дети должны расти в семье!». Она призвана поддержать оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи, из которых могут изъять детей.

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