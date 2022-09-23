Некоторые избирательные участки в ЛНР закрылись досрочно из-за обстрелов ВСУ

ЦИК: ряд избирательных участков закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны Украины Ряд участковых комиссий, организованных в Луганской народной республике ЦИК: ряд избирательных участков закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны Украины Ряд участковых комиссий, организованных в Луганской народной республике (ЛНР) в рамках референдума о вхождении территории в состав России, закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, пишет ТАСС.