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Некоторые избирательные участки в ЛНР закрылись досрочно из-за обстрелов ВСУ

Некоторые избирательные участки в ЛНР закрылись досрочно из-за обстрелов ВСУ

  ЦИК: ряд избирательных участков закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны Украины Ряд участковых комиссий, организованных в Луганской народной республике  ЦИК: ряд избирательных участков закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны Украины Ряд участковых комиссий, организованных в Луганской народной республике (ЛНР) в рамках референдума о вхождении территории в состав России, закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, пишет ТАСС.

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