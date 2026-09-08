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Мировое обозрение

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SLI переродилась: нейросетевой рендеринг DLSS 5 научились выносить на вторую видеокарту, как это было в первых демонстрациях Nvidia

SLI переродилась: нейросетевой рендеринг DLSS 5 научились выносить на вторую видеокарту, как это было в первых демонстрациях Nvidia

Разработчик Марсело Гибут нашел способ заставить нейросетевой рендеринг DLSS 5 работать в конфигурации с двумя видеокартами, и это воскресило в памяти игрового сообщества эпоху SLI.

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