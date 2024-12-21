Сегодня – День зимнего солнцестояния🌞 21 декабря в 12:20 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние.
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Сегодня – День зимнего солнцестояния🌞 21 декабря в 12:20 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние.