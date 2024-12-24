Не польскому президенту Анджею Дуде решать, куда двигаться Грузии. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Пушков заявил, что не Дуде решать, куда двигаться Грузии
Комментарии
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Eduard
Именно! Пускай в Польше командует.Грузия не дает советы как Польше жить,а еслибы и дали,Польша спазу обвинила бы во вмешательстве,
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23 час.
Eduard
Из Грузии пытаются сделать врагов России ,ну и война! Грузии нужна война?Она и так была не так давнр,а теперь она вообще другая.
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23 час.
Eduard
Солому надо арестоватт и всех кто за нее французскую шпионку!
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23 час.
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