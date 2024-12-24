Пушков заявил, что не Дуде решать, куда двигаться Грузии

Eduard Именно! Пускай в Польше командует.Грузия не дает советы как Польше жить,а еслибы и дали,Польша спазу обвинила бы во вмешательстве,

Eduard Из Грузии пытаются сделать врагов России ,ну и война! Грузии нужна война?Она и так была не так давнр,а теперь она вообще другая.