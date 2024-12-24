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Пушков заявил, что не Дуде решать, куда двигаться Грузии

Пушков заявил, что не Дуде решать, куда двигаться Грузии

Не польскому президенту Анджею Дуде решать, куда двигаться Грузии. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Комментарии
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Eduard
Именно! Пускай в Польше командует.Грузия не дает советы как Польше жить,а еслибы и дали,Польша спазу обвинила бы во вмешательстве,
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23 час.
Eduard
Из Грузии пытаются сделать врагов России ,ну и война! Грузии нужна война?Она и так была не так давнр,а теперь она вообще другая.
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23 час.
Eduard
Солому надо арестоватт и всех кто за нее французскую шпионку!
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23 час.

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