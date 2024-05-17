В парламенте Великобритании испугались бомбардировок Лондона в ответ на поставки ВСУ Storm Shadow

Британский парламентарий обеспокоенный возможным ответом России призвал к ответу своё правительство.Член Палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон спросил у военного министра страны о возможном ответе России на поставки дальнобойных ракет для ВСУ.
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