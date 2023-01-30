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Андрей Кириленко посетил Челябинск в рамках рабочей поездки

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил Челябинск в рамках рабочей поездки. Визит главы РФБ в Челябинск начался с большого интервью для местной телевизионной и радиовещательной компании.

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