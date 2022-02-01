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Джеральд Грин – о Кевине Портере: «Возможно, вы смотрите на следующего Джеймса Хардена»

Бывший игрок «Хьюстона» Джеральд Грин назвал 21-летнего разыгрывающего «Рокетс» Кевина Портера «следующим Джеймсом Харденом».

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