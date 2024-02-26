РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Студенты ВГИКа победили на международном кинофестивале в Индии

Фильм «Мама, я в космос!» студентов 3 курса ВГИКа в районе Ростокино Андраника Саркисяна, Дарьи Куликовой и Софьи Шугай победил на FESTIVAL DE INDIE в номинации «Лучший телевизионный документальный фильм».

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